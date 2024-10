Goggia “Ho fatto davvero fatica ma sono molto fiduciosa”

MILANO (ITALPRESS) – “Ho fatto veramente fatica, sono fermamente convinta che le coincidenze non esistano e trovare una spiegazione alla batosta che ho preso a febbraio è veramente difficile. Però mi è capitata e l’ho accettata, sebbene con molto fatica, e ho sempre lavorato anche fisicamente, nonostante dentro di me fossi abbastanza disperata. Ho fatto il possibile per essere nelle condizioni in cui sono, non ho ancora sciato senza piastra ma posso dire di essere molto fiduciosa”. Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Sofia Goggia durante il Fisi Media Day a Milano.(ITALPRESS).

