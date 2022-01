Goggia vince la discesa a Cortina “Mi esplode il cuore”

CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Sofia Goggia vince la discesa

libera di Cortina D’Ampezzo. La bergamasca fa segnare il miglior tempo in 1’06″98, precedendo l’austriaca Ramona Siebenhofer (+0″20). Completa il podio la ceca Ester Ledecka, staccata di 26 centesimi. Fuori dalla top-10 Elena Curtoni e Nicol Delago (14esime a pari merito), Federica Brignone (19esima) e Nadia Delago (20esima). “Penso che l’Olimpia della Tofane sia bellissima dall’inizio alla fine, invece siamo partite dal piano e io ci sto lavorando sulle partenze così, ma non sono ancora al top. Poi quando ho visto la neve venirmi incontro e il vento piegare i pali e i teli, mi sono preoccupata. Quando mi sono

accorta che ero prima, il cuore mi è esploso” ha detto Sofia

Goggia dopo la vittoria. “Nei giorni scorsi tante persone mi hanno scritto, mi sono arrivate miriadi di messaggi con scritto ‘veniamo a Cortina per vedere tè. Io ho vinto qui quattro anni fa – spiega la bergamasca -, ma era prima di Pyeongchang ed ero ancora un pò agli albori. Oggi è stato bellissimo, sono contentissima, purtroppo con queste condizioni bisogna

mantenere il distanziamento, però passo e saluto tutti i tifosi, è come se io abbracciassi loro e loro abbracciassero me. Sentire

l’affetto dei supporters è bellissimo, forse la vittoria più bella che va oltre quella sugli sci. La vittoria più bella della mia carriera, per tanti motivi”.

(ITALPRESS).