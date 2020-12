Golden: al via collaborazione con Sace a sostegno export pmi (2)

(Adnkronos) – L’Export, commenta il Chief Marketing and Business Innovation Officer di Sace Antonio Frezza, “è un pilastro dell’economia italiana e rappresenta un elemento chiave su cui puntare, soprattutto in un momento complesso come quello che stiamo affrontando. Questo accordo conferma il nostro impegno nella promozione della vasta gamma di prodotti e servizi di Sace a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese. Una Partnership che rafforza, quindi, la nostra vocazione: fare in modo che un numero sempre maggiore di aziende italiane possano conoscere gli strumenti che mettiamo a disposizione a supporto dei loro piani di crescita nei mercati esteri”.