Golden Goose in Borsa a Milano: 100mln di nuove azioni, debutto a giugno

Milano, 30 mag. (askanews) – Golden Goose si prepara alla quotazioni in Borsa a Milano. Il gruppo del lusso, del lifestyle e dello sportswear, reso celebre dalle sue sneakers, metterà sul mercato almeno il 25% del capitale sociale, tra azioni di nuova emissione da 100 milioni di euro e quote cedute dall’attuale azionista unico Astrum Sapa. La prima campanella a Palazzo Mezzanotte suonerà per Golden Goose già a giugno 2024, secondo le previsioni del gruppo.

“L’Ipo è la conseguenza naturale di una storia di successo iniziata a Venezia nel 2000. Abbiamo creato un brand di lusso che oggi unisce una community di 1,5 milioni di persone in oltre 80 paesi. Ora possiamo scrivere un nuovo capitolo della nostra storia per un pubblico ancora più ampio”, ha detto Silvio Campara, Ad di Golden Goose.

Francesco Pascalizi, head of Italy del fondo Permira che controlla Astrum Sapa, ha sottolineato che “Golden Goose si è affermata come punto di riferimento nel settore, progettata per attrarre la nuova generazione di consumatori del lusso. A partire dal nostro investimento iniziale nel 2020, l’azienda ha ottenuto risultati costanti, basandosi su una crescita solida, resiliente e remunerativa”.

Il gruppo Golden Goose ha chiuso il 2023 con 587 milioni di euro di ricavi, con un margine adjusted Ebitda del 25,4%. La società punta a 1 miliardo di ricavi entro il 2029, mantenendo stabili i margini.