Golden Goose, la maggioranza ai cinesi di Hsg: operazione da 2,5 mld

Milano, 19 dic. (askanews) – Il private equity Permira vende gran parte delle sue quote in Golden Goose group e fa spazio nel libro soci ai cinesi di Hsg, società internazionale di venture capital e private equity, che acquisirà una quota di maggioranza. Tra gli azionisti spunta anche Temasek, società di investimento di Singapore, e un fondo gestito dal suo asset manager interamente controllato, True Light Capital, che rileveranno una partecipazione di minoranza. Permira manterrà una partecipazione di minoranza. L’operazione, quanto si apprende in ambienti finanziari, è da 2,5 miliardi.

Silvio Campara continuerà a guidare il Gruppo come Amministratore Delegato, insieme all’attuale leadership team. Marco Bizzarri, ex top manager di Gucci e attualmente Direttore Non Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Golden Goose, diventerà Presidente Non Esecutivo.

Ci si attende che il perfezionamento dell’operazione avvenga entro l’estate 2026. Golden Goose, si legge nella nota, prevede che alla data di perfezionamento dell’operazione, “o in prossimità” verrà interamente rimborsato il bond da 480 milioni con scadenza 2031.

“Siamo entusiasti di accogliere HSG e Temasek, il loro investimento rappresenta una conferma del successo del nostro modello e ci aiuteranno a cogliere nuove opportunità”, ha detto Silvio Campara, Amministratore Delegato di Golden Goose.

Jiajia Zou, Partner di HSG, ha spiegato di voler “mettere a disposizione la nostra esperienza globale, le nostre risorse e il nostro profondo rispetto per l’heritage del brand, con l’ambizione condivisa di portare la gioia e lo spirito unici di Golden Goose ai consumatori di tutto il mondo, per le generazioni a venire”.

Francesco Pascalizi e Tara Alhadeff, Partner di Permira, hanno ricordato che “in un contesto complicato per il settore del lusso nel 2024 e 2025 si è dimostrato che Golden Goose è un brand capace di resistere alla prova del tempo. Questa transazione con HSG e Temasek è la prova sia del successo di Golden Goose, sia delle sue ambizioni future di continua crescita globale e di innovazione”.

Mch