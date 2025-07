Goletta Verde approda nel Cilento. Castellabate unica tappa campana nel segno del mare pulito

Castellabate, nel Salernitano, ospiterà l’unica tappa in Campania di Goletta Verde 2025. Un riconoscimento di grande valore per il territorio, scelto da Legambiente come simbolo dell’impegno per la tutela del mare e della biodiversità lungo le coste italiane. La storica campagna ambientalista farà tappa il 30 e 31 luglio proprio nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, dove prenderanno vita due giornate dense di iniziative, incontri, laboratori e attività di sensibilizzazione dedicate al mare e alla sostenibilità. Domani, mercoledì 30 luglio si aprirà alle 10,30 con la partenza della Goletta dal porto di San Marco per un’attività di pulizia ambientale sull’isola di Punta Licosa, una delle aree più suggestive e delicate del litorale cilentano. In serata, alle 19.30, nei pressi del porto turistico, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna delle Vele di Legambiente, riconoscimento assegnato alle località marine più virtuose in termini di qualità ambientale e servizi turistici. Il giorno successivo, giovedì 31 luglio, le attività inizieranno all’alba con la ricerca dei nidi di tartaruga Caretta caretta e i tartadog sulla spiaggia di Baia Arena, a Ogliastro Marina. Le iniziative proseguiranno per tutta la mattinata tra le spiagge di Cava dei Rocchi (frazione Lago) e dei Trezeni, dove si svolgeranno laboratori di educazione ambientale. Alle 15.00, infine, l’evento si concluderà con la grande “striscionata” collettiva nella baia naturale di Ogliastro Marina, intitolata “Vir o mar quant’è bello”. “Accogliere Goletta Verde è per noi motivo di orgoglio e un ulteriore stimolo a proseguire nel percorso di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio naturale”, ha dichiarato il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.