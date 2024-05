Golf, arrestato Scottie Scheffler, leader del golf mondiale

Roma, 17 mag. (askanews) – Il numero 1 del golf mondiale Scottie Scheffler è stato arrestato a Louisville, nel Kentucky, dove fino a domenica 19 maggio è in corso la 106^ edizione del PGA Championship. L’americano, secondo le prime ricostruzioni, rilanciate da Sky, è stato fermato dopo una lite con un poliziotto ad un posto di blocco davanti al Valhalla Golf Club, dove si era creato un ingorgo a causa di un incidente mortale (un passante era stato investito e ucciso da un autobus). Non si è fermato all’alt e l’agente pur di non farlo passare si è aggrappato alla sua auto. A quel punto Scheffler sarebbe sceso dalla macchina iniziando un diverbio con la polizia che, poi, lo ha ammanettato.