Golf, tre posti disponibili per l’82° Open d’Italia

Roma, 10 apr. (askanews) – Il sogno di giocare l’82°Open d’Italia, in programma dal 26 al 29 giugno prossimi in Toscana, all’Argentario Golf Club, parte dal Golf Nazionale. Il 13 maggio a Sutri (Viterbo), nella casa del golf italiano, per il secondo anno consecutivo si disputerà l’Italian Open Qualifying Tournament che metterà a disposizione tre posti nel field di uno dei più importanti tornei del DP World Tour. Le iscrizioni si apriranno il 14 aprile e, l’occasione, è da non perdere. Con professionisti e dilettanti che si sfideranno nella Coverciano del green sulla distanza di 18 buche stroke play medal scratch. Professionisti membri di una PGA riconosciuta o amateur con Handicap Index pari o inferiore a 2,4 certificato alla data di chiusura delle iscrizioni (il 5 maggio) che si effettueranno esclusivamente sul sito www.italianprotour.com. Questi i requisiti minimi per iscriversi. Il field sarà composto da 132 giocatori e i migliori tre classificati si assicureranno appunto il pass per l’82° Open d’Italia. In caso di parità, il terzo e ultimo posto disponibile sarà deciso da uno spareggio a eliminazione diretta.