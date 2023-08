Golocious a Sorrento con i suoi piatti “food porn”

La bocca sorridente, i panini strapieni, le patatine e il pollo fritto. Il mondo del food porn americano Made in Italy è servito a Sorrento con Golocious, che ha aperto un nuovo locale in via degli Aranci 108/110.

L’offerta gastronomica comprende: american breakfast e colazione all’italiana, pasta, insalate, contorni, fritti in quantità e i famosi burger. Piatti “food porn” evoluti in prodotti d’eccellenza, frutto di constante ricerca delle materie prime e di studi sull’estetica, come è nella mission di Golocious. Novanta posti a sedere, un bellissimo giardino e con cocktail bar dove sedersi anche per colazione e brunch.

Da Golocious si gode prima con gli occhi, poi il palato e infine lo stomaco e anche a Sorrento arrivano i burger dal bun soffice e dolce, che si scioglie in bocca, fritti e contorni golosi, i primi della tradizione italiana rivisitati in chiave “porn” tra cui la Nerano e Carbonara.

Golocious è aperto tutti i giorni a pranzo e cena ed è disponibile in delivery grazie a un accordo di esclusiva su scala nazionale con Glovo. La mission è: panini sempre più gustosi con ottime materie prime e il coinvolgimento di tutti gli appassionati di ricette “food porn” attraverso l’innovativa app tra fidelity program, gamification e Social Network integrato.

Nato nel 2019 da un’idea di due giovani food influencer Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli, il format di Golocious si è affermato in tutta Italia, proponendo ricette food porn con materie prime eccellenti e tecniche di preparazione innovative. Oggi il brand conta 15 locali, aperti in meno di tre anni, tra Milano, Roma, Napoli, Firenze e Palermo sia diretti che in franchising, e conta oltre 200 dipendenti.

Nel mese di aprile 2023, la maggioranza di Golocious è stata acquisita (con il supporto del fondo Quadrivio) da Fedegroup, azienda leader in Italia dei servizi di ristorazione in outsourcing, con l’obiettivo di accelerarne l’espansione.