Google, IA racconterà storie utenti con dati e foto del cellulare

New York, 11 dic. (askanews) – Si chiamerà “Progetto Ellmann”, dal nome del biografo e critico letterario Richard David Ellmann, la proposta di Google di utilizzare la tecnologia dell’intelligenza artificiale per creare una visione “dall’alto” della vita degli utenti utilizzando i dati del telefono cellulare come le fotografie e la cronologia delle ricerche.

L’idea sarebbe quella di utilizzare LLM, cioè modelli linguistici di grandi dimension, come Gemini per acquisire risultati di ricerca, individuare modelli nelle foto di un utente, creare un chatbot e “rispondere a domande precedentemente impossibili”. Ellmann diventerebbe “il tuo narratore di storie di vita”, secondo la bozza di progetto visionata da CNBC. Una delle caratteristiche distintive di Gemini è che può elaborare e comprendere informazioni non solo di testo, ma anche immagini, video e audio.

Non è chiaro se l’azienda abbia intenzione di produrre queste funzionalità all’interno di Google Foto o di qualsiasi altro prodotto offerto dal motore di ricerca. Google Foto ha più di 1 miliardo di utenti e 4.000 miliardi di foto e video, secondo un post sul blog dell’azienda.