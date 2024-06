Gordon Ramsay e l’incidente in bici: “Sono vivo per miracolo” – Video

(Adnkronos) – “Indossate sempre il casco in bici, a me ha salvato la vita”. E’ il messaggio dello chef Gordon Ramsay che ha raccontato il suo brutto incidente sulla due ruote per le strade del Connecticut.

“Sto bene, non mi sono rotto nulla, ma sono così ammaccato che sembro una patata viola – dice mostrando una grossa ecchimosi sul fianco nel video su Instagram -. Ringrazio tutti i medici del Lawerence e Memorial Hospital di New London che si sono presi cura di me, ma soprattutto il casco: mettetelo sempre, non trascurate la vostra sicurezza. Sono vivo per miracolo”.