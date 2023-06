Gorgona Cars NM+, un gioiello che unisce design italiano e ingegneria giapponese

La Gorgona Cars NM+, il cui nome indica l’evoluzione a due posti della concept Naked Monoposto, è infatti priva di qualsiasi vetro protettivo e si ispira alle storiche barchette da corsa italiane. La base di partenza è però tutta giapponese perché sotto la carrozzeria trasformata di una Mazda MX-5 prima generazione (serie NA) c’è il motore 2.0 Skyactiv dell’ultima MX-5 (Serie ND).

Lo stile della Gorgona Cars NM+ si distingue per una completa riprogettazione, ridefinizione e alleggerimento della carrozzeria che sfoggia un tonneau cover dell’abitacolo, i cupolini anteriori e le gobbe aerodinamiche dietro i sedili realizzate in fibra di carbonio. Tutti i dettagli originariamente cromati sono stati dipinti di nero, come anche i cerchi Enkei RPF1 da 15″ che calzano pneumatici Yokohama A052 in misura 205/55.

Per la progettazione delle nuove sovrastrutture della NM+ la romana Gorgona Cars si è avvalsa della collaborazione di alcune aziende specializzate torinesi come Speed per design ed engineering, Huron per la fresatura CNC e la stampa 3D e J.m. per le parti in materiale composito. I fari a scomparsa utilizzano il meccanismo originale, ma hanno luci a LED.

La meccanica svelata al MiMo 2023 prevede l’utilizzo del motore a quattro cilindri aspirato due litri Skyactiv-G dell’attuale Mazda MX-5, collegato alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale 6 marce e un differenziale autobloccante.

