Gori e Asia Benevento, nasce ‘Rete Sud’

Acquedotto Pugliese (Aqp) è tra i fondatori di Rete Sud, il protocollo d’intesa promosso da Utilitalia, federazione che riunisce oltre 500 principali realtà dei servizi pubblici, che si rivolge alle aziende meridionali. Rete Sud si occuperà principalmente di ambiente e sicurezza, sviluppo delle infrastrutture e accesso ai fondi comunitari, affari legali e societari, amministrazione, regolazione del servizio, a partire da quella tariffaria, gestione del personale e sviluppo attività formative, rapporti commerciali, comunicazione, gestione efficace ed efficiente delle reti e degli impianti. Uno spazio di confronto e programmazione tra le imprese, con lo scopo di condividere best practice, affrontare le problematiche emergenti in una visione unitaria ed aumentare efficienza e capacità gestionale. Tra le società – è detto in una nota di Aqp – che aderiscono a Rete Sud: Amam Messina, Abbanoa Cagliari, Rete gas Bari, Sicilia acque, Amap e Rap di Palermo, Gori Napoli, Asia Benevento, Amiu Puglia, Acquedotto Lucano, Sidra Catania. L’accordo, che ha durata triennale, nasce dalla consapevolezza del ruolo crescente che il sistema economico del Sud riveste nell’economia nazionale e dalla presenza all’interno di questo sistema di notevoli differenze tra diverse realtà aziendali. Rete Sud – conclude il comunicato – si configura come un centro unico di interessi e competenze aziendali idoneo a svolgere un ruolo strategico e di sintesi delle esigenze del Sud, nel panorama nazionale e comunitario.