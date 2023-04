Gorno Tempini confermato al vertice della Fondazione Cdp. Entrano Geminello Alvi e Roberto Reggi

Si è insediato il nuovo Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Cassa Depositi e Prestiti . Confermato alla presidenza Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cdp e come consiglieri Manuela Sabbatini, Direttore Internal Audit di Cdp, e Marco Santarelli, Direttore Comunicazione, Relazione Esterne e Sostenibilità di Cdp. Entrano l’economista Geminello Alvi e Roberto Reggi, Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il consiglio rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio 2025. Alla Direzione Generale è stata confermata Francesca Sofia.

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti, Giulia Pusteria è stata confermata nel ruolo di Presidente, nominati inoltre Ilaria Cerreta e Giovanni Battista Provenzano. “Fondazione Cdp – si legge in una nota – desidera esprimere il proprio ringraziamento ai consiglieri uscenti Riccardo Barbieri Hermitte e Federico Delfino, e ai revisori uscenti Mauro Zanella e Roberto Munno, per il prezioso lavoro svolto”.