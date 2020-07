Governance Poll, de Magistris in fondo alla classifica sul gradimento dei sindaci

I ‘sindaci dell’emergenza’ sono tra quelli piu’ popolari in Italia, secondo il Governance Poll del Sole 24 Ore su 105 comuni d’Italia. Dopo il primo posto del sindaco di Bari, Enzo Decaro e il secondo di Cateno De Luca (Messina, Lista civica), si registra il terzo posto ex aequo di sindaci che hanno vissuto in prima linea due diverse situazioni di emergenza: quella del Ponte Morandi per Marco Bucci (centrodestra, Genova) e quella del coronavirus per Giorgio Gori (centrosinistra, Bergamo). Dal Governance Poll 2020 emerge, poi, la debacle delle due figure simbolo a livello amministrativo del Movimento Cinque Stelle: Virginia Raggi a Roma e Chiara Appendino a Torino precipitano, rispettivamente, al penultimo posto (con un calo di 29 punti rispetto al 67,2% del giorno di elezione) e al 97 (-10,9). Molto deludente anche la performance del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris (al 100 posto con un calo di 24 punti). Tra le grandi citta’, in lieve crescita i sindaci di Firenze, Dario Nardella, (34 posto) e di Milano, Giuseppe Sala, (52 ).