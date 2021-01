Governo: anche a Camera grana ‘costruttori’, strada in salita per deroga a gruppo Tabacci** (2)

(Adnkronos) – Intanto Tabacci e i cosiddetti ‘tabacciani’ lavorano pancia a terra per portare acqua al mulino del premier. Sono stati avvistati per l’intera giornata nel corridoio dei presidenti di Montecitorio, intenti a far chiamate e discutere tra loro. Anche a Palazzo Chigi vanno avanti, serrati, gli incontri. Poco fa hanno lasciato la sede del governo gli ex deputati M5S Piera Aiello, testimone di giustizia eletta nel collegio uninominale Trapani-Marsala, e Raffaele Trano, presidente della commissione Finanze. Fermati dai cronisti, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.