Governo: ancora stallo e Iv all’attacco di Conte, su futuro fantasma terza ondata Covid

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – Un passo avanti e uno indietro. Un’altra giornata di stallo per il governo, nell’attesa di un’accelerazione che non c’è stata, salvo l’invio delle linee guida del nuovo piano di resilienza alle forze di maggioranza. Piano ‘restaurato’ -sale a 222 miliardi, mentre i fondi per la sanità registrano un balzo in avanti decisivo, passando da 9 a 19,7 miliardi- con un ascolto attento alle richieste degli alleati di governo, a partire da Iv. Uno sforzo che non sembra placare i malumori e le frizioni che agitano il governo, mentre la sopravvivenza del Conte II resta appesa a un filo. E’ proprio Iv, infatti, a dar fuoco alle polveri, lasciando trapelare ‘irritazione’ per essere stata esclusa dal confronto con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che sul Pnrr ha sentito ieri Pd, M5S e Leu, lasciando fuori dai giochi Italia Viva. Ma dal Mef la risposta non si lascia attendere: è stata Iv a rifiutare il confronto, chiedendo prima di avere un testo alla mano di cui discutere.