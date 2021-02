Governo: Annunziata, ‘giusta rivolta donne Pd, bisogna uscire da ruolo subalterno’

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Le donne del Pd in rivolta per l’esclusione dai ministeri del nuovo governo “hanno fatto molto bene. Anche questo è un modo per uscire da un ruolo subalterno, i toni sono buoni e hanno fatto bene a metterlo sul tavolo”. Lo dice all’Adnkronos Lucia Annunziata, commentando la sollevazione delle donne dem per la composizione dell’esecutivo, che le vede assenti dai ruoli di governo. “La mia opinione è che alla fine non bisogna chiedere agli uomini, le cose, ma bisogna prendersele -affonda la conduttrice di ‘Mezz’ora in più’- Certo, loro sono divise tra l’interesse del partito e il loro interesse, ma un gesto andava fatto”.