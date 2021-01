Roma, 20 gen. (Adnkronos) – Alla Camera Azione voterà no allo scostamento di bilancio. Lo ha annunciato in Aula Enrico Costa. “32 miliardi richiesti in 10-15 righe. Non ci sentiamo di dare la fiducia, perchè -ha spiegato- questo è un voto di fiducia e ci dispiace che il resto dell’opposizione si accodi”.