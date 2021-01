Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Nel suo intervento a Montecitorio il presidente del Consiglio ha toccato molti argomenti, decisamente troppi. Ha definito turismo e cultura come i pilastri del Paese e, sebbene sia così in una situazione ordinaria, la scarsa attenzione posta invece a un tema fondamentale come quello dei vaccini, in piena pandemia, fa temere per quelle che sono le priorità del governo”. Lo afferma Maria Teresa Baldini, deputata di Forza Italia.