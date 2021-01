Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Noi non poniamo veti e non accettiamo veti, non siamo con il cappello in mano. Ora occorre ripartire da dove si è interrotta questa esperienza. Noi avevamo chiesto un cambio di programma ma ci si è intestarditi, innanzitutto da parte del presidente Conte, su un cambio di maggioranza. Il punto non è chi deve dirigere questa fase ma su come si deve impegnare le risorse del Paese”. Lo dice Teresa Bellanova di Iv a Radio Uno.