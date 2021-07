Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Il Governo ha un compito fondamentale, quello di far uscire il Paese dalla peggiore crisi del dopoguerra. Lo abbiamo voluto per questo, sono stato io il primo a chiederlo, come soluzione eccezionale per tempi eccezionali. Deve finire il suo compito”. Lo afferma Silvio Berlusconi in un’intervista che sarà pubblicata sul numero di luglio di Fortune Italia.