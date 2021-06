Governo: Berlusconi, ‘sta lavorando bene ma restano tante cose da fare’

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Nel frattempo, la quotidianità della politica va avanti e noi stiamo svolgendo una funzione essenziale a sostegno del Governo Draghi. È un governo voluto da noi per primi, che ha un compito essenziale da svolgere: quello di far uscire il Paese dall’emergenza sanitaria e da quella economica. Il Governo sta lavorando molto bene, sta dando attuazione a molte delle nostre indicazioni (penso per esempio al piano vaccinale), ma rimangono tante cose da fare”. Ad affermarlo è Silvio Berlusconi in un intervento pubblicato su ‘Il Giornale’.