Governo: Bersani, ‘non numeri raccogliticci ma patto politico con formazione di centro’

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Italia viva non si è presentata agli elettori, come sarebbe questa operazione tra ‘responsabili’ e ‘costruttori’. Naturalmente è necessario che chi ha buon senso ce lo metta e in questa fase certamente non sarebbe sufficiente avere una maggioranza di raccogliticci. Bisogna avere, in una breve prospettiva, un nuovo patto politico, una soluzione politica che possa avere anche, perchè no, una gamba di centro democratico, chiamiamola come vogliamo, e che faccia un patto per mandare avanti le operazioni”. Lo ha affermato Pierluigi Bersani, intervistato da Massimo Leoni a ‘L’Ospite’ su Sky Tg 24.