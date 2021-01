Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Conte a rischio? Assolutamente no. Per andare dove? Verso l’avventura, il trasformismo, coalizioni incerte e improvvisate? Conte è il pilastro dell’attuale alleanza che ha lavorato bene e che per il Pd non ha alternative”. Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, a Tpi.it