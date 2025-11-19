Governo, Bignami (FdI): Garofani conferma quanto chiedevamo smentire

Roma, 19 nov. (askanews) -“Non mi pare proprio che quell’intervista sia stata una smentita. Conferma i contenuti dei virgolettati che avevamo chiesto smentire, provocando una reazione scomposta del Pd. I fatti sono questi”. Lo dice a Montecitorio il capogruppo Fdi alla Camera Giangaleazzo Bignami commentando il colloquio con il Corriere della Sera del consigliere del Quirinale sulla Difesa Francesco Saverio Garofani, poco dopo la conclusione al Colle del chiarimento in proposito fra la premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Colloquio su cui “non mi pare aver visto al termine volare piatti fuori dal Quirinale ma non ero presente, essendo qui con voi”, risponde Bignami alla domanda se a suo giudizio l’incontro fra i due presidenti abbia chiuso la tensione fra Quirinale e Fdi.