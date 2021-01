Governo boom di chiamate a centralino P.Chigi, sostegno a Conte

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Una lenta marea, che poi è diventata uno tsunami”. Al centralino di Palazzo Chigi raccontano così quel che è accaduto ieri, nelle ore in cui alla Camera andava in scena la conferenza stampa di Matteo Renzi. Mentre il leader di Iv ed ex premier ufficializzava l’uscita di scena della delegazione di Iv dalla compagine governativa, il centralino della sede del governo ha registrato circa 300 telefonate, cittadini di tutte le età che chiamavano per dare il loro sostegno al premier Giuseppe Conte. Tra le telefonate riportano quella di una signora di Palermo, che ha chiamato in lacrime pregando il centralinista di riferire al premier di “non mollare, non abbandonarci”. Le chiamate, viene inoltre riferito, arrivavano da cittadini di tutte le età, mentre solitamente sono gli anziani a chiamare il centralino per mandare messaggi al presidente o al governo.