Governo: bozza dl ministeri, nasce comitato interministeriale transizione digitale**

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione digitale (Citd). E’ quanto prevede una bozza del dl ministeri che è stato visionato dall’Adnkronos. Nell’ambito del Comitato, si legge, “sono assunte le decisioni strategiche necessarie a garantire la coerente e puntuale declinazione della strategia nazionale per la transizione digitale”. Il Comitato è composto dal presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi o dal ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, dal ministro per la Pa, Renato Brunetta, dal ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, dal ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, dal ministro della Salute, Roberto Speranza.