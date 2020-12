“Credo che in questo momento parlare di rimpasto non sia una cosa molto utile per il Paese. Abbiamo bisogno di rilanciare il Paese, di discutere come far funzionare al massimo i 209 miliardi del Recovery Plan”. Lo ha detto il viceministro dello Sviluppo Economico, Stefano Buffagni, a margine di Direzione Nord, a Milano.

sat/mrv/red