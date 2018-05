“E’ giusto: non solo manca il Sud ma l’impianto complessivo e’ ostile al Sud”. Cosi’ Stefano Caldoro, capo dell’opposizione in Consiglio regionale ed ex governatore della Campania, rilanciando su Twitter alcune osservazione del vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, sul contratto di governo Lega – M5S. “E’ un Sud – sottolinea Caldoro – visto con il cappello in mano. Ancora piu’ urgente il referendum per una macro-regione meridionale”.