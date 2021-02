Governo: capi delegazione addio? Con Draghi cambia il ‘board’ dell’esecutivo** (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – Stesso discorso per il M5s, dove il capo delegazione uscente Alfonso Bonafede non è più al governo. Anche tra i pentastellati, al momento, non pare in arrivo una indicazione formale di un capo delegazione. E anche dalla Lega su questo fronte non ci sono novità. Per Italia viva, con l’uscita della capo delegazione Teresa Bellanova, resta la sola Elena Bonetti. Come per Leu, con il solo Roberto Speranza.