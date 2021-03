Governo: Ceccanti (Pd) e Fabbrini (Luiss), ‘battere sovranismi con maggioritario’

Roma, 22 mar (Adnkronos) – “Il processo federale europeo sembra procedere più per via di fatto, ossia con la creazione del Next Generation Ue, di una prima forma di debito europeo (che potrà stabilizzarsi ed espandersi in futuro) che non direttamente per via di diritto, con la annunciata Conferenza sul futuro della Ue che sembra avvolta nella nebbia. Prima o poi queste due strade dovranno incontrarsi”. Lo ha detto Stefano Ceccanti, professore a La Sapienza e deputato Pd, al webinair con il docente Luiss Sergio Fabbrini ‘L’Europa e la sfida dei sovranismi’ nell’ambito dei ‘Dialoghi sull’Europa’ organizzati dal Dipartimento di Scienze politiche della Sapienza Università di Roma.