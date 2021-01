Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Nel momento in cui, dopo la replica del presidente del Consiglio, ciascuno di noi sarà chiamato a votare nella forma più solenne, quella prevista per le votazioni fiduciarie, passando sotto la tribuna e dichiarando la scelta ad alta voce, non sarà in questione un giudizio su singole politiche, sulla figura del presidente del Consiglio, su singoli partiti”. Lo afferma Stefano Ceccanti, capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali della Camera.