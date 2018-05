Governo, Cgil, Cisl, Uil di Napoli si schierano con Mattarella

“La crisi politica, istituzionale ed economica che sta caratterizzando la discussione politica del nostro Paese impone la decisa difesa della Costituzione e il rilancio dei temi relativi al lavoro, al Mezzogiorno, al destino dell’area metropolitana di Napoli in un territorio che, più degli altri, ancora porta ancora evidenti i segni della recessione scoppiata dieci anni fa”. È quanto affermano, in una nota, i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil di Napoli, Walter Schiavella, Giampiero Tipaldi e Giovanni Sgambati secondo i quali “le organizzazioni sindacali sono impegnate a difesa delle prerogative Costituzionali del Presidente della Repubblica, il cui ruolo non può essere messo in discussione o strumentalizzato”. “Il Paese ha bisogno di responsabilità e di risposte concrete e non di esasperare un irresponsabile conflitto istituzionale. Ne ha bisogno ancor più il Sud – aggiungono Schiavella, Tipaldi e Sgambati – che è praticamente scomparso dal dibattito politico, compreso quello che si è svolto intorno ai tentativi di costruzione di un governo”. “Occorre rimettere al centro dell’attenzione dell’agenda politica nazionale – concludono Schiavella, Tipaldi e Sgambati – le questioni che riguardano il mondo del lavoro, i pensionati, i giovani e i disoccupati che devono tornare ad essere le priorità da affrontare”.