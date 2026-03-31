Governo, Ciriani: Meloni 9 aprile in Parlamento, non su rimpasti o fantasie

Roma, 31 mar. (askanews) – L’informativa al Parlamento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla situazione politica e l’attività del Governo è in programma giovedì 9 aprile, “probabilmente alle 9 alla Camera e alle 12 al Senato”. Lo ha detto ai cronisti il ministro per i rapporti cl Parlamento Luca Ciriani, al termine della conferenza dei capigruppo del Senato.

“L’informativa della presidente – ha affermato – è un’opportunità che la presidente coglie al volo, offerta dalle richieste del Parlamento, di riferire sull’attività di governo, attività di governo che non si è mai interrotta, che è continuata con lo stesso impegno e determinazione di prima e di sempre. Quindi sarà un’occasione per raccontare, illustrare cosa sta facendo il governo sui dossier più importanti che interessano l’opinione pubblica e che secondo noi non sono le fantasie sul voto anticipato, sui rimpasti o altre questioni che credo interessino poco e comunque sono già alle nostre spalle”.