Governo, Conte: 1024 giorni? Meloni festeggia, italiani no

Roma, 12 ago. (askanews) – “Stamattina Meloni – silente e ferma su carovita, salari da fame, aumento delle tasse, genocidio a Gaza – festeggia sui social i 1.024 giorni al Governo”. E’ quanto scrive sui social il leader M5s Giuseppe Conte attaccando che “Meloni festeggia, gli italiani no”.

“Non vorremmo disturbare la festa di Fratelli d’Italia, ma mentre a Palazzo Chigi si fanno i trenini, secondo un rapporto pubblicato dal Sole 24Ore nei primi 6 mesi di quest’anno sono state autorizzate dall’Inps circa 314 milioni di ore di cassa integrazione”, osserva.

“Significa – dice Conte – oltre 304mila lavoratori coinvolti, di cui 90% impiegato nei settori dell’industria. Questi lavoratori hanno perso 3mila euro netti di stipendio in mesi in cui aumenta anche il carrello della spesa. Nel settore meccanico e metallurgico le richieste di Cig sono aumentate di oltre il 35% rispetto al 2024”.

“Il Governo in 1.024 giorni non ha messo in campo una sola misura seria sugli stipendi, ha detto no al salario minimo e ha bocciato pure la nostra proposta per integrare gli stipendi dei cassintegrati, tutelando così il loro potere d’acquisto. Meloni festeggia, gli italiani no”, conclude.