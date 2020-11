Governo: Conte, ‘2021 sarà anno riforma fiscale e tributaria’

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Il 2021 sarà l’anno della riforma fiscale, qualche spicchio di riforma lo abbiamo realizzato in questo parte di fine anno, ma il 2021 sarà l’anno della riforma fiscale e tributaria e delle politiche attive sul lavoro, che dobbiamo riorganizzare e realizzare in una prospettiva più concreta. Noi dobbiamo creare nuove opportunità di lavoro, non preservare solo quello che c’è”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in videocollegamento all’evento ‘Futura: lavoro, ambiente, innovazione’, dialogando con il segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini.