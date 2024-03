Governo, Conte a Meloni: Italia disastro, lei fa battute su pochette

Roma, 20 mar. (askanews) – “Lo vede il disastro economico verso cui stiamo marciando? Rincari record delle bollette, aumenti delle tasse e lei viene in Parlamento a fare battute sulla mia pochette…”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo nel dibattito in aula alla Camera sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles domani e dopodomani.

“Un suo senatore si è permesso di fare una battuta omofoba sul presidente Macron, ma cos’è uno spettacolo comico? Gli italiani non vogliono la terza guerra mondiale dove ci state portando”, ha aggiunto Conte.