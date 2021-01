Governo: Conte a P.Chigi, a lavoro su ter

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – Il premier Giuseppe Conte è a lavoro a Palazzo Chigi, dopo essere salito al Quirinale, questa mattina, per le celebrazioni della Giornata della memoria. Occhi puntati sul Senato, dove è nato il gruppo dei responsabili ‘Europeisti’, 10 senatori che guardano al presidente del Consiglio, certi che in un’eventuale lista Conte, che potrebbe nascere in un futuro non troppo lontano se la crisi dovesse avvitarsi portando il Paese al voto, “entreranno di diritto”, confidano i ‘pontieri’ che lavorano ad allargare il perimetro della maggioranza per centrare l’obiettivo di un Conte ter.