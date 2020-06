Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Oggi festeggiamo la nascita di Leone. Un abbraccio al papà e alla mamma, la ministra Dadone, che ieri mi ha colpito per lo spirito di abnegazione: ha voluto comunque partecipare a una riunione sul dl semplificazione, in collegamento dall’ospedale. I miei più cari auguri!”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un tweet diretto alla responsabile della Pubblica Amministrazione.