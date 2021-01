Governo: Conte chiude, alta tensione in Iv, occhi puntati su gruppo Senato** (2)

(Adnkronos) – E se quei ‘responsabili’ non si troveranno, Iv resta in attesa, in una posizione di stand by. Continuando a confermare il sostegno sia per lo scostamento che per le misure anti Covid. “Voi siete qui senza avere l’assillo di trovare la maggioranza relativa, perché noi vi abbiamo garantito la nostra astensione. E lo confermo. Cosi’ come le confermo che voteremo lo scostamento di bilancio. Voteremo il decreto ristori e il decreto Covid”, dice Rosato.