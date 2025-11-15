Governo, Conte: paese in difficoltà, loro saltano e ballano

Roma, 15 nov. (askanews) – “Quando finiscono con balletti e saltelli gli ricordiamo che c’è un paese in difficoltà, che gli italiani stringono la cinghia”. Lo dice il leader M5s Giuseppe Conte in un video su Facebook in cui posta le immagini di Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Maurizio Lupi che ieri al termine del comizio al PalaPartenope di Napoli hanno saltellato sul coro “Chi non salta comunista è”.

“E’ per questo che li invitiamo a considerare l’estensione della no tax area sino a 20.000 euro, investimenti seri in sanità, l’incremento dell’assegno per i figli e ancora ritorniamo per le imprese a transizione 4.0 con il credito d’imposta come nel 2019 e nel 2020. Da ultimo facciamo un pacchetto serio per la sicurezza: è un’emergenza nelle nostre strade, nelle nostre periferie e anche nei centri storici. Prendiamo i soldi buttati in Albania e li mettiamo in questo pacchetto”, propone.

“Fatti, non saltelli, grazie”, scrive Conte a commento del video.