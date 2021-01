Governo: Conte ‘si volta pagina’, appello ai ‘volenterosi’/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – CRISI SI RISOLVE IN PARLAMENTO – La crisi “deve risolversi qui, in Parlamento, in piena trasparenza”, dice Conte. “Rischiamo così tutti di perdere contatto con la realtà. C’è davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? No”, e i ministri sono “tutti testimoni del fatto che ogni sforzo è stato per evitare che questa crisi, ormai latente, potesse esplodere”. E questo nonostante “continue pretese e richieste sempre più incalzanti concentrate sui temi divisivi delle forse di maggioranza”.