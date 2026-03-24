Governo, Conte: via Delmastro, finite chiacchiere premier su “manine”

Roma, 24 mar. (askanews) – “Dopo il travolgente voto popolare di oltre 14 milioni di italiani Meloni si è dovuta arrendere. E poco fa il sottosegretario alla Giustizia Delmastro si è finalmente dimesso, così come Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

“Le dimissioni di Delmastro – ha sottolineato – erano assolutamente necessarie e per questo il M5S aveva presentato nei giorni scorsi una mozione di revoca. Il danno arrecato al prestigio della massima Istituzione di governo è stato pesantissimo. Si sciolgono come neve al sole le chiacchiere della premier su complotti e ‘manine’: alcuni quotidiani hanno semplicemente ‘osato’ fare il proprio mestiere, pubblicando le notizie e le immagini che comprovavano gli affari di Delmastro e di tre dirigenti di Fratelli d’Italia in società con la famiglia di un prestanome del clan Senese”.

“L’elenco degli orrori non è finito. L’impatto di questo travolgente voto popolare – ha concluso l’ex premier – riuscirà a far dimettere anche la ministra Santanchè?”