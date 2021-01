Governo: Crimi-Bonafede, ‘crisi impensabile, Paese chiede soluzioni non litigi’

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “In una fase così difficile come quella che stiamo vivendo i cittadini italiani non vogliono sicuramente vedere una politica che litiga, ma esclusivamente impegnata ad affrontare e risolvere i problemi. Oggi parlare o paventare una crisi di governo sarebbe incomprensibile e irresponsabile. Il confronto interno alla maggioranza sui temi politici c’è sempre stato e continuerà ad esserci. Il Movimento 5 Stelle ha sempre dimostrato di affrontare con lealtà e responsabilità gli impegni di governo: abbiamo anche saputo fare passi indietro necessari a compierne ulteriori in avanti, così come abbiamo affrontato con fermezza i temi in cui crediamo e continueremo a farlo. Lo stesso ci aspettiamo da tutte le forze di maggioranza”. Lo dichiarano in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi e il capodelegazione M5s Alfonso Bonafede.