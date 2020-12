Roma, 31 dic (Adnkronos) – “Ieri il Senato ha dato il via libera definitivo alla Manovra 2021. Fino ad ora, grazie ai decreti approvati per far fronte all’emergenza Covid-19, abbiamo immesso nella nostra economia risorse per oltre 100 miliardi di euro, garantendo prestiti per 400 miliardi e sbloccando opere per 200 miliardi”. Lo scrive su Facebook Vito Crimi.