Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Un Consiglio dei ministri nel weekend per dare il disco verde al decreto che proroga lo stop all’invio delle cartelle fiscali -in scadenza il 31 gennaio- poi, a inizio settimana prossima, un altro Cdm per varare il dl ristori 5. La crisi di governo non ferma i due provvedimenti che il governo Conte ha in canna, due tasselli ritenuti fondamentali per arginare l’emergenza Covid e i contraccolpi sul tessuto economico e sociale del paese.