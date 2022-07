Governo, dalle farmacie appello alla politica “Garantire continuità”

ROMA (ITALPRESS) – I titolari di farmacia, rappresentati da Federfarma, si legge in una nota, esprimono “grande preoccupazione per le ricadute dello scenario politico che si sta delineando”. Rivolgono un appello alla politica tutta “affinché faccia ogni sforzo possibile per tutelare il Paese dai gravi rischi che incombono, garantendo la continuità dell’azione del Governo presieduto da Mario Draghi. Così come hanno attivamente collaborato col Governo nella fase più drammatica della pandemia, ancor oggi i farmacisti sono impegnati nella piena attuazione del PNRR e delle riforme strutturali che ne costituiscono l’asse portante”.

“Non è questo il tempo del governo degli affari correnti – dichiara il presidente di Federfarma nazionale Marco Cossolo – ma è necessario far proseguire la piena operatività del Governo Draghi, la cui autorevolezza è riconosciuta nel Paese e nel consesso internazionale”.

