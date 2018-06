Governo, De Luca: Manca il Sud nel programma

“Bisogna avere molta attenzione sul nuovo Governo. Il Sud nel programma non c’e’. Non so se si completeranno gli investimenti sulle infrastrutture, dalla Napoli-Bari alla portualita’”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto a LiraTv. “Ma ci sono anche altri elementi su cui vigilare – aggiunge il governatore – Sulle vaccinazioni, alla Sanità è andata una esponente M5S non convinta sulle vaccinazioni obbligatorie. Se rimane questo elemento di confusione, l’Italia si fa male, anzi si fanno male i nostri bambini. Su queste cose non si scherza con posizioni ideologiche. Sulla spesa storica – incalza De Luca – nel riparto dei fondi nazionali per la sanita’ cosa si fara’? Si trova un nuovo equilibrio vantaggioso per il Sud o si continua a penalizzarlo? In conclusione, dobbiamo avere una posizione fredda istituzionalmente rispettosa, al di la’ delle sceneggiate. Il Governo è il Governo. Ora bisogna passare ai fatti. Da oggi, la posizione verso il Governo deve essere legata non a avalutazioni politiche o ideologiche, ma ai fatti. Auguri, quindi, di buon lavoro a Conte e a quelli che lo accompagnano, cosi’ e’ stato detto: non sono ministri, lo accompagnano: partono per la gita e noi li accompagneremo con la nostra simpatia”.