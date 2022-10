Governo, De Magistris: L’opposizione nel Paese sarà dura

“È nato il primo governo di destra della storia della Repubblica. La destra è al governo perché la sinistra in questi anni non è esistita in Parlamento e perché la speranza dei 5 Stelle è evaporata in un battito d’ali di farfalla. La destra governa per una legge elettorale truffa fatta dal centro-sinistra e non cambiata dai governi Conte e Draghi. La destra avrà ora il diritto-dovere di governare. Alla destra non si fanno sconti, indulgenze, ammiccamenti e carezze politiche”. Lo afferma, in una nota, Luigi de Magistris portavoce di Unione popolare “L’opposizione nel Paese sarà dura: nelle piazze, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle università. Nel Parlamento staremo a vedere cosa accadrà – sottolinea – A noi di Unione Popolare il compito di costruire l’alternativa. Realizzando, unendo, la sinistra, non quella parolaia, liberista, guerrafondaia, radical chic, traditrice della costituzione antifascista. La sinistra del popolo, della pace, dell’ambiente, dei diritti e delle libertà civili, della lotta alla mafia e alla corruzione, della sanità e dell’istruzione pubbliche, dell’uguaglianza e della giustizia sociale, dei beni comuni, dei giovani. Il sole sorge quando la notte è più buia”.